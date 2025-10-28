Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 18:01

В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением

Генсек ООН: человечеству не удалось ограничить глобальное потепление

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Человечество не справилось с задачей удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью The Guardian. Он предупредил о «разрушительных последствиях» климатического кризиса и призвал мировых лидеров изменить курс до начала климатического саммита COP30 в Бразилии.

Давайте признаем нашу неудачу. Правда в том, что нам не удалось избежать превышения температуры в 1,5 градуса в ближайшие несколько лет. <...> [Это] имеет разрушительные последствия. <...> Мы не хотим, чтобы Амазонка превратилась в саванну, — отметил Гутерриш.

Он подчеркнул, что главная цель COP30 — изменить глобальный климатический курс и сократить выбросы как можно скорее. По его словам, период сверхвыбросов должен быть «максимально коротким и менее интенсивным», чтобы избежать необратимых процессов.

Ранее международная группа ученых констатировала, что коралловые рифы Земли прошли точку невозврата из-за климатических изменений. По их данным, более 80% из них, где обитают четверть морских видов, уже пострадали от экстремальных температур океана.

