13 октября 2025 в 13:18

Ученые заявили о точке невозврата для климата Земли

The Guardian: зафиксировано массовое необратимое исчезновение кораллов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые констатировали, что коралловые рифы Земли прошли точку невозврата из-за климатических изменений, сообщает The Guardian. Согласно исследованию 160 специалистов из 23 стран, тепловодные кораллы столкнулись с необратимым упадком после превышения критических температурных показателей.

В материале сказано, что более 80% коралловых рифов в мире уже пострадали от экстремальных температур океана. Исследователи предупреждают, что при текущем уровне глобального потепления около 1,4°C эти экосистемы достигли переломного момента. Ситуация ставит под угрозу условия существования сотен миллионов людей, жизнь которых тесно связана с рифами.

Коралловые рифы, являющиеся домом для четверти морских видов, признаны одной из самых уязвимых систем к глобальному потеплению. Ученые отмечают, что явление вывело рифы на «неизведанную территорию» с непредсказуемыми последствиями для мировой экологии.

Ранее сообщалось, что согласно данным международного исследования, человечеству осталось всего три года, чтобы предотвратить необратимые климатические изменения. Ученые предупреждают, что при текущих темпах выбросов углеродный «лимит» для сдерживания потепления в пределах 1,5°C будет исчерпан к 2028 году.

ученые
Земля
катастрофы
климат
