Климатологи дали человечеству три года на спасение

Согласно данным международного исследования, человечеству осталось всего три года, чтобы предотвратить необратимые климатические изменения, передает SciTechDaily. Ученые предупреждают, что при текущих темпах выбросов углеродный «лимит» для сдерживания потепления в пределах 1,5°C будет исчерпан к 2028 году.
В 2024 году температура на планете уже превысила доиндустриальные показатели на 1,52°C, причем 1,36°C из этого роста вызваны деятельностью человека. Основными причинами называют сжигание ископаемого топлива и вырубку лесов. Океан, поглощающий 90% избыточного тепла, стремительно нагревается — уровень моря за последние пять лет поднялся на 26 мм, что в два раза быстрее прежних темпов.
Без срочного сокращения выбросов к 2033 году потепление может достичь 1,6–1,7°C, что приведет к катастрофическим последствиям для всей планеты.
