29 августа 2025 в 15:03

Климатологи дали человечеству три года на спасение

SciTechDaily: Земле грозит климатическая катастрофа через три года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Согласно данным международного исследования, человечеству осталось всего три года, чтобы предотвратить необратимые климатические изменения, передает SciTechDaily. Ученые предупреждают, что при текущих темпах выбросов углеродный «лимит» для сдерживания потепления в пределах 1,5°C будет исчерпан к 2028 году.

В 2024 году температура на планете уже превысила доиндустриальные показатели на 1,52°C, причем 1,36°C из этого роста вызваны деятельностью человека. Основными причинами называют сжигание ископаемого топлива и вырубку лесов. Океан, поглощающий 90% избыточного тепла, стремительно нагревается — уровень моря за последние пять лет поднялся на 26 мм, что в два раза быстрее прежних темпов.

Без срочного сокращения выбросов к 2033 году потепление может достичь 1,6–1,7°C, что приведет к катастрофическим последствиям для всей планеты.

Ранее международная группа ученых впервые обнаружила геномные доказательства Юстиниановой чумы — первой в истории зарегистрированной пандемии. Бактерию Yersinia pestis нашли в братской могиле VI–VIII веков в древнем иорданском городе Джераш. До этого открытия существование эпидемии подтверждалось лишь письменными источниками.

Земля
климатологи
глобальное потепление
человечество
