28 августа 2025 в 12:47

Ученые раскрыли тайну самой страшной эпидемии в истории человечества

В Иордании нашли бактерию, которая вызвала первую в истории пандемию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Группа ученых из США, Индии и Австралии впервые обнаружила геномные доказательства наличия бактерии, вызвавшей первую в истории человечества зарегистрированную эпидемию — Юстинианову чуму. В исследовании, опубликованном в журнале Pathogens, утверждается, что находка связана с пандемией, возникшей во время правления византийского императора Юстиниана I в период с 541 до 750 года нашей эры.

Во время исследования братской могилы в древнем городе Джераш в Иордании специалисты нашли бактерию Yersinia pestis. Находку они однозначно связали со страшнейшей в истории пандемией, которая могла погубить до 100 млн человек. По мнению ученых, до настоящего времени прямых геномных доказательств Юстиниановой чумы не было.

Веками мы полагались на письменные свидетельства, описывающие эту разрушительную болезнь, но не имели никаких веских биологических доказательств присутствия чумы, — подчеркнули авторы исследования.

Ранее сообщалось, что ученые разработали первую в России тест-систему, которая может выявлять сразу 25 различных вирусов. Набор реагентов позволяет одновременно определять все возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы и риновирусы, а также вирусы гриппа и COVID-19.

бактерии
пандемии
чума
ученые
