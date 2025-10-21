Онищенко перечислил переносчиков бубонной чумы

Сурки и блохи могут переносить бубонную чуму, заявил академик РАН врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, переданным «Парламентской газетой», жители Горного Алтая и Бурятии считают мясо сурка и суслика вкусным и употребляют его в пищу. Тем временем, предупредил врач, блохи могут пить кровь и таким образом заражать чумой.

Попадая на человека, блоха пьет его кровь и заражает чумой. Этот путь более экзотический, но и он существует, — заявил он.

Во времена СССР около четверти всей территории государства находились в зоне риска распространения чумы, напомнил Онищенко. Сегодня подобные природные очаги заболевания сохраняются вблизи границ России, добавил эпидемиолог.

Ранее сообщалось, что в Бурятии ввели запрет на употребление в пищу монгольских сурков (тарбаганов). Решение приняли после выявления 13 случаев бубонной чумы в приграничных районах Монголии в сентябре, один из которых закончился летальным исходом.