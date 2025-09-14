Россиянам рассказали, насколько опасна вспышка чумы в Монголии

Зарегистрированный в Монголии случай чумы естественен и не представляет угрозы для России, рассказал ТАСС эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что заболевание сохраняется среди грызунов — сусликов и тарбаганов. В России за очагами наблюдают пять противочумных институтов.

Когда сезон начнется, когда придет весна, проснется суслик, мы будем изучать, смотреть, отлавливать блох, обследовать их, заражены они или нет. Следить за падежом среди этих вот грызунов, которые могут заболеть, потому что у них тоже возникают периодические вспышки, — рассказал врач.

Он добавил, что произошедшее в Монголии — это уже «остатки». По словам Онищенко, ситуация контролируется, поэтому нет поводов для паники.

Ранее эпидемиолог заявил, что паника из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа в России не имеет оснований. Он напомнил, что гонконгский грипп известен с 1968 года, а пандемия H1N1 проходила в 2009 году. По его словам, эти штаммы давно включены в вакцину и не представляют новой угрозы. Он также добавил, что свиной грипп произошел от штамма испанского гриппа (испанки) 1918 года.