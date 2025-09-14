Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 19:11

Россиянам рассказали, насколько опасна вспышка чумы в Монголии

Онищенко призвал не паниковать из-за вспышки чумы в Монголии

Фото: Thomas Hinsche/Global Look Press

Зарегистрированный в Монголии случай чумы естественен и не представляет угрозы для России, рассказал ТАСС эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что заболевание сохраняется среди грызунов — сусликов и тарбаганов. В России за очагами наблюдают пять противочумных институтов.

Когда сезон начнется, когда придет весна, проснется суслик, мы будем изучать, смотреть, отлавливать блох, обследовать их, заражены они или нет. Следить за падежом среди этих вот грызунов, которые могут заболеть, потому что у них тоже возникают периодические вспышки, — рассказал врач.

Он добавил, что произошедшее в Монголии — это уже «остатки». По словам Онищенко, ситуация контролируется, поэтому нет поводов для паники.

Ранее эпидемиолог заявил, что паника из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа в России не имеет оснований. Он напомнил, что гонконгский грипп известен с 1968 года, а пандемия H1N1 проходила в 2009 году. По его словам, эти штаммы давно включены в вакцину и не представляют новой угрозы. Он также добавил, что свиной грипп произошел от штамма испанского гриппа (испанки) 1918 года.

Геннадий Онищенко
чума
инфекции
эпидемии
вспышки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.