26 августа 2025 в 12:41

Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа

Онищенко назвал неоправданной панику из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Паника из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа, наблюдаемая в России, совершенно не оправдана, заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в ходе брифинга на тему: «Медицинские итоги лета: как защитить ребенка от вирусов в новом учебном сезоне?». Он подчеркнул, что указанные вирусы были известны и ранее, передает корреспондент NEWS.ru.

Этот гонконгский грипп нам известен с 1968 года. Сначала он появился в 1968-м в Гонконге, потом он пошел по планете. Что касается свиного гриппа, да, у нас был так называемый свиной грипп, это H1N1. Самая последняя пандемия была в 2009 году, и эти штаммы гриппа тоже вошли в вакцину. Но зачем эти пугалки? Будут доминировать, представлять наибольшую опасность и так далее, — сказал Онищенко.

Он добавил, что свиной грипп произошел от штамма испанского гриппа (испанки) 1918 года, который унес жизни порядка 20 млн человек по всему миру. Специалист подчеркнул, что все это известно и имеет официальное название.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что прививка от гриппа при появлении нового штамма коронавируса «стратус» нужна для защиты от суперинфекции. Он подчеркнул, что сама модификация ковида особой опасности не несет и чаще всего протекает в легкой форме.

