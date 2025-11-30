«Жалеете, что за спиной нет винтовки»: биатлонистка о драке лыжников

«Жалеете, что за спиной нет винтовки»: биатлонистка о драке лыжников Биатлонистка Метеля пошутила над нападением Большунова на Бакурова

Российская биатлонистка Виктория Метеля иронично предположила, что лыжники Александр Большунов и Александр Бакуров во время конфликта могли пожалеть об отсутствии винтовки за спиной. Так она прокомментировала в Telegram-канале «Комитет спортсменов» инцидент, который произошел после финиша забега на этапе Кубка России в Кировске.

Парни, ну признайтесь, что в этот момент вы жалеете, что за спиной у вас нет винтовки, — сказала Метеля.

После гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной, и сильным толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, показал пальцем у виска и, сильно хромая, покинул трассу.

По итогам забега победу одержал Сергей Ардашев, вторым стал Сергей Забалуев, третьим — Павел Соловьев. Бакуров пересек финишную черту четвертым, а Большунов пришел шестым.

Ранее журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликте между двумя спортсменами. По его словам, если Большунова дисквалифицируют только в рамках гонки, это будет позором. Он уверен, что олимпийский чемпион должен понести серьезное наказание за свой поступок.