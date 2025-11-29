День матери
29 ноября 2025 в 21:39

«Позор»: Губерниев о наказании Большунова за некрасивый поступок

Губерниев назвал позором возможную дисквалификацию Большунова в гонке

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press
Если трехкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова дисквалифицируют только в рамках гонки, это будет позором, заявил журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале. Он подчеркнул, что санкции после скандала с соперником Александром Бакуровым должны быть более строгими.

Александр Большунов за свое поведение должен понести серьезное наказание! Если только «дисквал» в гонке — это позор!написал Губерниев.

Инцидент с Бакуровым произошел после гонки, в полуфинале мужского спринта. Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной, и сильным толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, показал пальцем у виска и, сильно хромая, покинул трассу.

В начале ноября тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Большунов полностью восстановился после болезни. По его словам, лыжник после трудного прошлого сезона работает в обычном режиме и даже перевыполняет норму.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

