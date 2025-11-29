«Срывает крышу»: Вайцеховская веско высказалась о выходке Большунова

Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская связала неспортивное поведение Александра Большунова на этапе Кубка России с переживаниями, от которых «сносит крышу». Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам после финиша полуфинального забега в спринте толкнул своего соперника Александра Бакурова. В своем Telegram-канале Вайцеховская заявила, что, на ее взгляд, этот поступок стал следствием накопления критической массы проблем.

Мне кажется, что накопившаяся критическая масса — сразу от всего: от отстранения, каких-то непрерывных болезней, приближающейся Олимпиады, понимания, что Игры через два месяца, а у тебя ровно ноль шансов туда поехать, <...> — все это настолько сильно кипит в мозгу спортсмена, что у человека в буквальном смысле срывает крышу, — написала чемпионка.

Вайцеховская призвала спортсменов помнить, что для некоторых они являются примером для подражания. По ее мнению, титулы и звания — «крест», который известные люди несут всю свою жизнь, и надо отдавать себе отчет, что можно себе позволять на людях, а чего не стоит.

Инцидент с Бакуровым произошел после гонки, в полуфинале мужского спринта. Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной, и сильным толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, показал пальцем у виска и, сильно хромая, покинул трассу.

В начале ноября тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Большунов полностью восстановился после болезни. По его словам, лыжник после трудного прошлого сезона работает в обычном режиме и даже перевыполняет норму.