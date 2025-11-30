День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 12:19

Белоруссия получила ответ Литвы о пожаре на Игналинской АЭС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
МЧС Белоруссии получило ответ от Литвы по поводу инцидента на территории демонтируемой Игналинской атомной электростанции, об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале. В блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки, используемой в комплексе первичной переработки радиоактивных отходов, произошло возгорание.

Пожар был оперативно потушен, никто не пострадал. Также не было зафиксировано выброса радиоактивных материалов.

Событие предварительно классифицируется как «ниже шкалы» по Международной шкале ядерных и радиологических событий МАГАТЭ. Внешняя помощь не потребовалась, — говорится в сообщении.

25 ноября на Игналинской АЭС произошел пожар в здании переработки радиоактивных отходов. Возгорание было локализовано в течение 25 минут. Полная ликвидация пожара заняла чуть более двух часов. Мониторинг радиационного фона показал, что как на территории самой АЭС, так и в близлежащей зоне показатели оставались в пределах допустимых норм. Выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду зафиксировано не было.

Белоруссия
Литва
АЭС
возгорания
