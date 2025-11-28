День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 19:24

МИД Белоруссии потребовал от Литвы дать информацию об Игналинской АЭС

Игналинская АЭС Игналинская АЭС Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Министерство иностранных дел Белоруссии направило литовской стороне официальный запрос с требованием немедленно предоставить полную информацию об инциденте, произошедшем 25 ноября на Игналинской атомной электростанции. В МИД подчеркнули, что еще не получали данных об этом.

Несмотря на действующие межправительственное соглашение, договоры между соответствующими регуляторами двух стран в области безопасности, а также по линии органов по чрезвычайным ситуациям об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности, до настоящего времени не получена официальная информация о данном инциденте, — говорится в заявлении ведомства.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили, что отсутствие информации выглядит особенно циничным на фоне постоянных требований Литвы о так называемой прозрачности в отношении Белорусской АЭС. Дипломаты охарактеризовали эту ситуацию как классические двойные стандарты, когда к другим предъявляются максимальные требования по вымышленным ситуациям, а к себе демонстрируется полное отсутствие ответственности.

25 ноября на Игналинской АЭС произошел пожар в здании переработки радиоактивных отходов, расположенном на расстоянии свыше 250 метров от основных реакторных блоков.

Согласно официальному сообщению пресс-службы станции, возгорание удалось локализовать в течение 25 минут, а полная ликвидация пожара заняла чуть более двух часов. По данным мониторинга, радиационный фон как на территории АЭС, так и в прилегающей зоне оставался в пределах нормативных значений. Выбросов радиоактивных веществ в атмосферу не зафиксировано.

Ранее белорусский погранкомитет сообщил, что Литва официально не информировала Минск о закрытии погранпереходов Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). В ведомстве указали, что Вильнюс спровоцировал многотысячные пробки на границе.

