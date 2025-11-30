День матери
30 ноября 2025 в 12:15

В ООН назвали пять стран, которые больше всего страдают от голода

Острая проблема голода в Судане, Южном Судане, Гаити и Мали вызывает особую озабоченность Организации Объединенных Наций, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. По его словам, наиболее тяжелая ситуация сложилась в секторе Газа, где под угрозой голодной смерти находятся около 2 млн человек.

Наибольшую озабоченность вызывает Палестина (сектор Газа), Судан, Южный Судан, Гаити и Мали. Население этих стран уже столкнулось с голодом, риском голода или катастрофическим уровнем тяжелого отсутствия продовольственной безопасности, — рассказал Кобяков.

Ранее сообщалось, что почти все поголовье скота в секторе Газа уничтожено в результате ударов Израиля. Представитель Министерства сельского хозяйства палестинского анклава отметил, что регион лишился 95% крупного рогатого скота, 57% овец и 99% домашних птиц.

До этого министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что Израиль не допустит создания палестинского государства. Глава ведомства пообещал добиться демилитаризации сектора Газа и полного разоружения движения ХАМАС.

