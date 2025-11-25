Израиль оставил сектор Газа без животноводства Почти все поголовье скота в секторе Газа уничтожено в результате ударов Израиля

Почти все поголовье скота в секторе Газа уничтожено в результате ударов Израиля, сообщил газете The National представитель министерства сельского хозяйства палестинского анклава. Он уточнил, что в регионе лишились 95% крупного рогатого скота, 57% овец и 99% домашних птиц.

Война уничтожила не просто животных, она стерла с лица земли целый жизненный уклад, — рассказали в министерстве.

Представитель ведомства отметил, что в секторе утрачены целые сельскохозяйственные районы. По его словам, на восстановление отрасли в Газе понадобятся десятки лет.

Ранее сообщалось, что израильские вооруженные силы нанесли точечный удар в районе Бейрута с целью ликвидации командира движения «Хезболлы». В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнили, что он отдал соответствующий приказ по рекомендации министра обороны страны Исраэля Каца и начальника Генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира.

До этого беспилотник Израиля нанес удар по населенному пункту Кфар-Дунин на юге Ливана. Уточнялось, что БПЛА повредил экскаватор, в результате погиб один человек.