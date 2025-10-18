Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 20:35

Израильский дрон атаковал экскаватор в Ливане

Водитель экскаватора погиб в Ливане в результате удара израильского дрона

Фото: Taher Abu Hamdan/XinHua/Global Look Press

Беспилотник Израиля нанес удар по населенному пункту Кфар-Дунин на юге Ливана, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минздрав республики. Отмечается, что БПЛА повредил экскаватор, в результате погиб один человек.

Израильский беспилотник вывел из строя землеройную машину, выпустив по ней три ракеты. <…> Ливанец, управлявший экскаватором, получил смертельные ранения и скончался на месте, — рассказали в ливанском Минздраве.

Отмечается, что аналогичный инцидент также произошел 17 октября при разборке завалов рядом с ливанским городом Хирбет-Сильм. Тогда в результате атаки дрона погиб инженер строительной фирмы, которую связывают с шиитской организацией «Хезболла».

Ранее Ливанский суд решил выпустить на свободу сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала под залог в $11 млн (более 869 млн рублей). Мужчина был арестован в 2015 году за якобы сокрытие информации о пропавшем в 1978 году шиитском имаме Мусе Садре.

До этого ливанская поп-звезда Фадель Шейкер, объявленный в розыск как исламистский боевик, сдался военной разведке Ливана спустя 12 лет в бегах. Это произошло в лагере палестинских беженцев Эйн-эль-Хильве, недалеко от Сидона, после переговоров с представителями Министерства обороны.

