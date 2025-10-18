Израильский дрон атаковал экскаватор в Ливане Водитель экскаватора погиб в Ливане в результате удара израильского дрона

Беспилотник Израиля нанес удар по населенному пункту Кфар-Дунин на юге Ливана, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минздрав республики. Отмечается, что БПЛА повредил экскаватор, в результате погиб один человек.

Израильский беспилотник вывел из строя землеройную машину, выпустив по ней три ракеты. <…> Ливанец, управлявший экскаватором, получил смертельные ранения и скончался на месте, — рассказали в ливанском Минздраве.

Отмечается, что аналогичный инцидент также произошел 17 октября при разборке завалов рядом с ливанским городом Хирбет-Сильм. Тогда в результате атаки дрона погиб инженер строительной фирмы, которую связывают с шиитской организацией «Хезболла».

