Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом

Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом Ливанский суд решил выпустить сына Каддафи на свободу под залог в $11 млн

Ливанский суд решил выпустить на свободу сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала под залог в $11 млн (более 869 млн рублей), сообщил телеканал Aljadeed. Мужчина был арестован в 2015 году за якобы сокрытие информации о пропавшем в 1978 году шиитском имаме Мусе Садре.

Как отметил канал, Каддафи похитили в Сирии представители движения «Амаль», затем его передали ливанским правоохранителям. За 10 лет следствие не обнаружило доказательств причастности сына бывшего ливийского лидера к исчезновению Садра. Адвокаты Каддафи заявили о намерении оспорить установленную судом сумму залога.

Ранее Парижский суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения. Вердикт вынесен по уголовному делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Бывшего главу республики также оштрафовали на сумму в €100 тыс. (9,8 млн рублей). Саркози признали виновным в соучастии в преступной группировке, однако оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных денег и в пассивной коррупции.