17 октября 2025 в 16:43

Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом

Ливанский суд решил выпустить сына Каддафи на свободу под залог в $11 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ливанский суд решил выпустить на свободу сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала под залог в $11 млн (более 869 млн рублей), сообщил телеканал Aljadeed. Мужчина был арестован в 2015 году за якобы сокрытие информации о пропавшем в 1978 году шиитском имаме Мусе Садре.

Как отметил канал, Каддафи похитили в Сирии представители движения «Амаль», затем его передали ливанским правоохранителям. За 10 лет следствие не обнаружило доказательств причастности сына бывшего ливийского лидера к исчезновению Садра. Адвокаты Каддафи заявили о намерении оспорить установленную судом сумму залога.

Ранее Парижский суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения. Вердикт вынесен по уголовному делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Бывшего главу республики также оштрафовали на сумму в €100 тыс. (9,8 млн рублей). Саркози признали виновным в соучастии в преступной группировке, однако оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных денег и в пассивной коррупции.

Ливия
суды
Ганнибал Каддафи
освобождения
тюрьмы
