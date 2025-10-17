Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом

Ливанский суд решил выпустить на свободу сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала под залог в $11 млн (более 869 млн рублей), сообщил телеканал Aljadeed. Мужчина был арестован в 2015 году за якобы сокрытие информации о пропавшем в 1978 году шиитском имаме Мусе Садре.
Как отметил канал, Каддафи похитили в Сирии представители движения «Амаль», затем его передали ливанским правоохранителям. За 10 лет следствие не обнаружило доказательств причастности сына бывшего ливийского лидера к исчезновению Садра. Адвокаты Каддафи заявили о намерении оспорить установленную судом сумму залога.
Ранее Парижский суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения. Вердикт вынесен по уголовному делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Бывшего главу республики также оштрафовали на сумму в €100 тыс. (9,8 млн рублей). Саркози признали виновным в соучастии в преступной группировке, однако оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных денег и в пассивной коррупции.