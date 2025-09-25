Суд вынес приговор экс-президенту Франции по скандальному делу 2007 года Суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании

Парижский суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на решение инстанции. Вердикт вынесен по уголовному делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.

Бывшего главу Франции также оштрафовали на сумму в €100 тыс. (9,8 млн рублей). Саркози признали виновным в соучастии в преступной группировке, однако его оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных денег и в пассивной коррупции.

Ранее бывшего президента республики лишили ордена Почетного легиона — высшей государственной награды Франции. Решение было принято после приговора Саркози к году лишения свободы в рамках дела о торговле влиянием и давлении на следствие.

До этого экс-глава Франции высказывался об экзистенциальном риске для Европы, который, по его мнению, не выражается в России. Саркози назвал грядущий миграционный кризис главным противником республики. По его словам, во Францию будут прибывать иностранцы, которые не станут ассимилироваться по культурным, религиозным и экономическим причинам.