25 сентября 2025 в 14:23

Суд вынес приговор экс-президенту Франции по скандальному делу 2007 года

Суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Парижский суд приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на решение инстанции. Вердикт вынесен по уголовному делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.

Бывшего главу Франции также оштрафовали на сумму в €100 тыс. (9,8 млн рублей). Саркози признали виновным в соучастии в преступной группировке, однако его оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных денег и в пассивной коррупции.

Ранее бывшего президента республики лишили ордена Почетного легиона — высшей государственной награды Франции. Решение было принято после приговора Саркози к году лишения свободы в рамках дела о торговле влиянием и давлении на следствие.

До этого экс-глава Франции высказывался об экзистенциальном риске для Европы, который, по его мнению, не выражается в России. Саркози назвал грядущий миграционный кризис главным противником республики. По его словам, во Францию будут прибывать иностранцы, которые не станут ассимилироваться по культурным, религиозным и экономическим причинам.

Франция
Николя Саркози
суды
приговоры
