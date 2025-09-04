Саммит ШОС — 2025
Саркози назвал главную историческую ошибку Франции

Экс-президент Франции Саркози назвал противостояние с РФ исторической ошибкой

Николя Саркози Николя Саркози Фото: IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press

Экзистенциальным риском для Европы является отнюдь не Россия, заявил бывший президент Франции Николя Саркози Le Figaro. По мнению политика, главный противник страны — грядущий миграционный кризис с прибытием иностранцев, которые не будут ассимилироваться по культурным, религиозным и экономическим причинам.

Тем временем мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка, — подчеркнул Саркози.

Экс-глава государства добавил, что угрозы для Европы связаны также с демографией. Через 30 лет население Европы вырастет с 550 до 480 млн человек, а Африки — с 1,2 до 2,4 млрд, пояснил он.

Ранее журналист Чей Боуз раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его заявления о России и Украине. Он объяснил намерение Парижа предоставить Киеву гарантии безопасности с помощью «Коалиции желающих» стремлением «сжечь Европу».

Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Эммануэль Макрон слишком много о себе возомнил, раз вознамерился развязать войну со всем миром из-за неприязни к России. Филиппо также призвал европейцев скорее «остановить это безумие», продиктованное самоуверенностью политика.

