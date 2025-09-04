«Он это серьезно?»: во Франции осудили Макрона из-за слов в адрес России

«Он это серьезно?»: во Франции осудили Макрона из-за слов в адрес России Филиппо обвинил Макрона в желании развязать войну со всем миром из-за России

Президент Франции Эммануэль Макрон слишком много о себе возомнил, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. По его словам, глава государства вознамерился развязать войну со всем миром из-за неприязни к России.

В Китае состоялся масштабный военный парад, в котором приняли участие 25 глав государств! Макрон настолько самоуверен, что хочет вместе с Урсулой фон дер Ляйен (главой Еврокомиссии. — NEWS.ru) и «Коалицией желающих» развязать войну со всем миром? Он это серьезно? — написал Филиппо в соцсети X.

Филиппо также призвал европейцев скорее «остановить это безумие». Так он прокомментировал слова Макрона, который обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта.

Ранее журналист Чей Боуз раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его заявления о России и Украине. Он объяснил намерение Парижа предоставить Киеву гарантии безопасности с помощью «Коалиции желающих» стремлением «сжечь Европу».

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что политика Макрона может привести к мятежам и бунтам среди населения с требованием отставки главы государства. Он напомнил, что в истории страны есть примеры свержения правителей.