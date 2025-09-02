Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 11:11

На Западе раскритиковали Макрона за заявление о России

Журналист Боуз обвинил Макрона в желании «сжечь Европу» из-за заявлений о России

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Журналист Чей Боуз раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его заявления о России и Украине. В соцсети X он объяснил намерение Парижа предоставить Киеву гарантий безопасности с помощью «коалиции желающих» стремлением «сжечь Европу».

Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа, — написал Боуз.

Ранее британское издание The Daily Telegraph сообщило, что европейский план гарантий безопасности для Украины включает патрулирование воздушного пространства, обучение военных и миссии в Черном море после завершения конфликта. По его данным, главной гарантией станет «восстановление ВСУ» как основного инструмента сдерживания. Согласно публикации, украинские войска будут защищать позиции на границе с Россией, а НАТО займется их перевооружением и подготовкой.

Позже экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что европейские страны не в состоянии предоставить Украине никаких реальных гарантий безопасности, поскольку им не хватает для этого необходимых ресурсов. Экс-министр также затронула тему обучения военных. По ее словам, украинские офицеры делились опытом, рассказывая, что в процессе подготовки они сами обучали своих немецких или британских коллег, а не наоборот.

