07 ноября 2025 в 04:12

Сына Каддафи освободили без залога спустя годы заключения в Бейруте

Lebanon 24: ливанский суд освободил сына Каддафи без выплаты залога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство национального единства Ливии сообщило о выходе на свободу Ганнибала Каддафи, сына прежнего лидера страны Муаммара Каддафи, передает портал Lebanon 24. Ливанский суд также снял с него обязанность по уплате ранее установленного залога в размере $11 млн (около 893,7 млн рублей).

Ливанские власти освободили Ганнибала Каддафи, сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942–2011) из-под стражи и отменили введенный запрет на его выезд из страны, — сказано в сообщении.

Его арестовали в Бейруте еще в 2015 году, и с тех пор он пребывал под стражей. Ливийские власти выразили признательность властям Ливана за их содействие в разрешении данного вопроса.

Ранее осужденная по уголовному делу о превышении полномочий бывшая глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская добилась условно-досрочного освобождения. В прошлом году женщину приговорили к лишению свободы на 4,5 года. Быковскую этапировали для отбывания наказания в ИК в Краснодарском крае.

До этого домодедовский городской суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой, которую задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Мера будет действовать вплоть до 24 января.

