Сына Каддафи освободили без залога спустя годы заключения в Бейруте Lebanon 24: ливанский суд освободил сына Каддафи без выплаты залога

Правительство национального единства Ливии сообщило о выходе на свободу Ганнибала Каддафи, сына прежнего лидера страны Муаммара Каддафи, передает портал Lebanon 24. Ливанский суд также снял с него обязанность по уплате ранее установленного залога в размере $11 млн (около 893,7 млн рублей).

Ливанские власти освободили Ганнибала Каддафи, сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942–2011) из-под стражи и отменили введенный запрет на его выезд из страны, — сказано в сообщении.

Его арестовали в Бейруте еще в 2015 году, и с тех пор он пребывал под стражей. Ливийские власти выразили признательность властям Ливана за их содействие в разрешении данного вопроса.

