06 ноября 2025 в 17:01

Экс-глава регионального Минздрава добилась УДО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осужденная по уголовному делу о превышении полномочий бывшая глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская добилась условно-досрочного освобождения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. По данным ТАСС, в прошлом году ее приговорили к лишению свободы на 4,5 года. Быковскую этапировали для отбывания наказания в ИК в Краснодарском крае.

Судом было рассмотрено и удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году задержаны 15 экс-губернаторов, их заместителей и мэров. Среди них экс-глава Тамбовской области Максим Егоров и вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Уточнялось, что в Курской области были задержаны бывший губернатор Алексей Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов и врио замгубернатора региона Владимир Базаров.

Также стало известно, что Смирнова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Эта статья добавилась к обвинению в растратах.

Ростовская область
УДО
чиновники
суды
