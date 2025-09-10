Арестованный экс-губернатор Курской области получил новое уголовное дело

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, пишет ТАСС. Эта статья добавилась к обвинению в растратах при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

В отношении Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщил гособвинитель в Мещанском суде.

Ранее Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений. Оба признали вину. По данным следствия, растрата бюджетных средств составляет 1 млрд рублей.

До этого был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин. Это связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на границе. Приблизительная сумма ущерба составляет 500 млн рублей. Зайнуллин занимает ключевую позицию в вопросах управления земельными и имущественными активами Белгородской области.