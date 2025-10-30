Стало известно решение суда в отношении Аглаи Тарасовой

Домодедовский городской суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой, которую задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово, сообщает РЕН ТВ. Мера будет действовать вплоть до 24 января.

По решению суда актрисе запретили покидать дом в ночное время (с 00:00 по 06:00), пользоваться телефоном и общаться со свидетелями. Кроме того, кинозвезду обязали по первому требованию приходить к следователю.

Ранее сообщалось, что Тарасова накопила долг в 30 тыс. рублей за коммунальные услуги в элитной трехкомнатной квартире недалеко от Патриарших прудов. Как писал Telegram-канал Mash, просрочка возникла из-за того, что она проводит почти все время под домашним арестом.

До этого стало известно, что российской актрисе избрали запрет определенных действий по делу о контрабанде наркотиков из-за вейпа с гашишным маслом в багаже. Сообщалось, что артистке до 3 ноября не разрешается пользоваться связью и выходить из дома в определенное время. После оглашения решения суда Тарасову освободили из-под стражи.

Также соседка знаменитости рассказала, что она много работала и часто не бывала дома. Женщина посочувствовала Тарасовой, которая, по ее словам, оказалась в сложной жизненной ситуации. Кроме того, поддержали знаменитость и коллеги-артисты.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.