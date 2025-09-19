Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 11:36

Mash: Аглая Тарасова накопила долги за «коммуналку»

Mash: актриса Аглая Тарасова накопила долг за ЖКУ в 30 тысяч рублей

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщил, что актриса Аглая Тарасова накопила долг в 30 тысяч рублей за коммунальные услуги в элитной трехкомнатной квартире недалеко от Патриарших прудов. По данным канала, просрочка возникла из-за того, что знаменитость проводит почти все время под домашним арестом и игнорирует счета.

Квартира площадью 140 квадратных метров, приобретенная в ипотеку в 2022 году на 30 лет, находится в залоге у банка. По данным издания, просрочка платежей по ипотеке может привести к запуску процедуры взыскания уже через 3–6 месяцев, после чего жилье стоимостью более 100 млн рублей могут выставить на торги. Дополнительные сложности, как отмечает источник, создает то, что квитанции продолжают приходить на имя предыдущего владельца недвижимости.

Тарасовой избрали запрет определенных действий по делу о контрабанде наркотиков из-за вейпа с запрещенным веществом в багаже. Согласно постановлению Домодедовского суда Московской области, артистке до 3 ноября не разрешается пользоваться связью и выходить из дома в определенное время.

Ранее соседка знаменитости рассказала, что актриса много работала и часто отсутствовала дома. Женщина выразила сочувствие знаменитости, которая, по ее словам, оказалась в сложной жизненной ситуации.

Аглая Тарасова
долги
квартиры
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.