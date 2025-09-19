Mash: Аглая Тарасова накопила долги за «коммуналку»

Telegram-канал Mash сообщил, что актриса Аглая Тарасова накопила долг в 30 тысяч рублей за коммунальные услуги в элитной трехкомнатной квартире недалеко от Патриарших прудов. По данным канала, просрочка возникла из-за того, что знаменитость проводит почти все время под домашним арестом и игнорирует счета.

Квартира площадью 140 квадратных метров, приобретенная в ипотеку в 2022 году на 30 лет, находится в залоге у банка. По данным издания, просрочка платежей по ипотеке может привести к запуску процедуры взыскания уже через 3–6 месяцев, после чего жилье стоимостью более 100 млн рублей могут выставить на торги. Дополнительные сложности, как отмечает источник, создает то, что квитанции продолжают приходить на имя предыдущего владельца недвижимости.

Тарасовой избрали запрет определенных действий по делу о контрабанде наркотиков из-за вейпа с запрещенным веществом в багаже. Согласно постановлению Домодедовского суда Московской области, артистке до 3 ноября не разрешается пользоваться связью и выходить из дома в определенное время.

Ранее соседка знаменитости рассказала, что актриса много работала и часто отсутствовала дома. Женщина выразила сочувствие знаменитости, которая, по ее словам, оказалась в сложной жизненной ситуации.