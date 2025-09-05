Пойманная с наркотиками Тарасова смогла избежать домашнего ареста

Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков

Российской актрисе Аглае Тарасовой избрали запрет определенных действий по делу о контрабанде наркотиков из-за вейпа с гашишным маслом в багаже, сообщает ТАСС. Согласно постановлению Домодедовского суда Московской области, артистке до 3 ноября не разрешается пользоваться связью и выходить из дома в определенное время.

Несмотря на то, что следствие ходатайствовало о домашнем аресте, Тарасова во время заседания находилась в так называемом «аквариуме», куда обычно заводят фигурантов уголовных дел, которым грозит заключение под стражу. После оглашения решения суда знаменитость освободили из-под стражи.

Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту Домодедово. Сама актриса в суде заявила, что совершила большую ошибку и очень раскаивается. Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре начинаются съемки в трех кинокартинах.

По мнению продюсера Павла Рудченко, некоторые режиссеры могут отказаться от работы с актрисой после скандала с наркотиками. По его словам, такие истории также могут вызвать негативные ощущения у зрителей, которые будут игнорировать фильмы с участием Тарасовой.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.