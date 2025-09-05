Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 15:12

Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала

Продюсер Рудченко: режиссеры могут отказаться от работы с Аглаей Тарасовой

Некоторые режиссеры могут отказаться от работы с актрисой Аглаей Тарасовой после скандала с наркотиками, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, такие истории также могут вызвать негативные ощущения у зрителей, которые будут игнорировать фильмы с участием артистки.

Аглая Тарасова — популярная актриса, поэтому эту новость будут обсуждать, кто-то будет ее порицать. И, вполне возможно, что какие-то компании или режиссеры откажутся с ней работать по личным взглядам или из-за опаски, что их проект сорвется из-за ее участия. Люди могут негативно относиться к актеру и не пойти на фильм, где он играл. Соответственно, сборы в кинотеатрах будут слабые, что, конечно же, повлияет в целом на всю команду, — сказал Рудченко.

Он добавил, что истории, когда люди творческих профессий «ударяются во все тяжкие» и начинают употреблять запрещенные вещества, уже случались не раз. По его словам, на карьере артистов такие скандалы, конечно же, сказываются не самым лучшим образом.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Тарасовой обнаружили наркотики в аэропорту Домодедово. По его данным, у звезды при себе был вейп с гашишным маслом. Впоследствии актрису доставили в суд для избрания меры пресечения.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

