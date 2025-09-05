Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 12:34

Mash: у актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в Домодедово

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что у актрисы Аглаи Тарасовой обнаружили наркотики в аэропорту Домодедово. По данным канала, у звезды при себе был вейп с гашишным маслом.

Как отмечает Mash, артистка пару дней назад прилетела из Израиля. Согласно сведениям канала, против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Ранее в мировой суд Калининграда поступил административный материал о привлечении к ответственности рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Там пояснили, что есть основания полагать об увлечении музыканта запрещенными веществами.

Блогера и модель Викторию Боню до этого оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду психотропных веществ в социальных сетях. Уточняется, что речь идет об одном из видео, на котором модель рассказала, как употребление наркотика помогло ей закрыть «долг в миллион долларов». Лингвистическая экспертиза подтвердила «положительное отношение к наркотикам».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Аглая Тарасова
наркотики
Домодедово
аэропорты
актрисы
