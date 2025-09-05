Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков

Следователь сообщила в суде подробности задержания Тарасовой Актриса Тарасова была задержана еще 28 августа

Известная российская актриса Аглая Тарасова была задержана еще в четверг, 28 августа, передает корреспондент NEWS.ru из зала Домодедовского суда. Судебное заседание посвящено вопросу избрания меры пресечения для артистки.

Согласно официальным данным, инцидент произошел во время прохождения таможенного контроля в аэропорту Домодедово. Уголовное производство было возбуждено лишь 3 сентября после получения результатов экспертизы изъятого вещества.

Тарасова была задержана 28 августа при прохождении таможенного досмотра, а 3 сентября было возбуждено уголовное дело. Все это время Тарасова была под обязательством о явке, сказала следователь на судебном заседании.

Ранее сообщалось, что у актрисы обнаружили наркотики в аэропорту Домодедово, когда она прилетела из Израиля. По данным Telegram-канала Mash, у звезды при себе был вейп с гашишным маслом.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин, комментируя задержание Тарасовой, заявил, что ей может грозить срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей за перевозку каннабиса. По его словам, наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.