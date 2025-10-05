Звездный певец-террорист попался спустя 12 лет в бегах Ливанский певец Фадель Шейкер сдался ливанским властям после 12 лет бегства

Ливанская поп-звезда Фадель Шейкер, объявленный в розыск как исламистский боевик, сдался военной разведке Ливана спустя 12 лет в бегах, сообщает The Guardian. Это произошло в лагере палестинских беженцев Эйн-эль-Хильве, недалеко от Сидона, после переговоров с представителями министерства обороны.

По данным источника, теперь ранее вынесенные заочно приговоры будут отменены. Однако Шейкера все равно допросят — по новым обвинениям в преступлениях против военных.

Бывший артист скрывался с июня 2013 года после кровавых уличных столкновений между суннитскими радикалами и ливанской армией в Сидоне. В перестрелке погибли как минимум 18 солдат. В 2020 году его заочно приговорили к 22 годам тюрьмы за поддержку террористов. При этом сам Шейкер отрицал причастность к столкновениям и заявлял, что никогда не призывал к насилию.

Шейкер стал поп-звездой арабского мира в 2002 году. Позже он попал под влияние радикального суннитского священнослужителя Ахмада аль-Асира и отказался от музыки, посвятив себя религии.

