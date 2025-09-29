Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 13:49

В Волгограде поймали вербовщика террористов

В Волгограде ФСБ задержала призывавшего к терактам мигранта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали иностранца, который пытался привлечь местных жителей к участию в международной террористической организации, сообщает пресс-служба ведомства. По данным источника, мужчина публиковал в интернете материалы с признаками пропаганды терроризма и призывал к терактам, передает ТАСС.

Пресечена противоправная деятельность в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории региона, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (содействие террористической деятельности). Следователи также выясняют связи задержанного и законность его пребывания в стране.

Ранее в Москве арестовали слесаря-сборщика с оборонного предприятия по обвинению в терроризме и вандализме. Мужчину подозревают в организации преступления по предварительному сговору и умышленном повреждении имущества. Детали расследования не разглашаются.

террористы
ФСБ
Волгоград
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.