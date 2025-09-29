В Волгограде поймали вербовщика террористов В Волгограде ФСБ задержала призывавшего к терактам мигранта

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали иностранца, который пытался привлечь местных жителей к участию в международной террористической организации, сообщает пресс-служба ведомства. По данным источника, мужчина публиковал в интернете материалы с признаками пропаганды терроризма и призывал к терактам, передает ТАСС.

Пресечена противоправная деятельность в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории региона, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (содействие террористической деятельности). Следователи также выясняют связи задержанного и законность его пребывания в стране.

Ранее в Москве арестовали слесаря-сборщика с оборонного предприятия по обвинению в терроризме и вандализме. Мужчину подозревают в организации преступления по предварительному сговору и умышленном повреждении имущества. Детали расследования не разглашаются.