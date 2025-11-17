ФСБ задержала криптовалютного спонсора ВСУ В Тульской области задержали спонсора ВСУ за переводы криптовалюты на Украину

В Тульской области сотрудники ФСБ задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене, сообщает Центр общественных связей ведомства. По версии следствия, мужчина переводил Вооруженным силам Украины деньги в криптовалюте, передает ТАСС.

Гражданин России с помощью криптовалютных инструментов осуществил перевод денежных средств вооруженным формированиям Украины, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК (государственная измена). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. Обвиняемого заключили под стражу на время следствия.

ФСБ России вновь обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись задержания жителя Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру информацию о подразделениях и военнослужащих, задействованных в СВО. Сотрудники силовых структур вошли в дом и скрутили подозреваемого, после чего надели на него наручники.