Появились кадры задержания работавшего на украинского блогера россиянина

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания жителя Тамбовской области, передавшего украинскому блогеру данные о подразделениях и военнослужащих, принимающих участие в СВО. Судя по кадрам, размещенным ТАСС, задержание происходило в частном секторе.

Силовики вошли в дом и повалили мужчину на пол. Далее подозреваемому надели на руки наручники. На кадрах видно, что мужчина не оказывал сопротивления.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который передавал контролируемому военной разведкой Киева украинскому блогеру данные об участниках спецоперации на Украине. Мужчина по своей инициативе вступил с ним в переписку через мессенджер. Кроме того, он переводил денежные средства на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.

До этого юрист Сергей Барсуков рассказал, что в России впервые возбудили дело за поиск экстремистских материалов в Сети. По его словам, фигурантом стал сотрудник медицинского учреждения из Свердловской области. Дело возбудили после того, как оператор связи передал информацию о просмотре в ФСБ.