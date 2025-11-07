Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 10:07

Россиянина задержали после «общения» с украинским блогером в Telegram

ФСБ задержала сливавшего блогеру с Украины данные об участниках СВО тамбовчанина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Передавшего контролируемому военной разведкой Киева украинскому блогеру данные об участвующих в спецоперации на Украине жителя Тамбовской области задержали сотрудники ФСБ, передает пресс-центр ведомства. По его данным, которые приводит ТАСС, он по своей инициативе вступил в переписку через мессенджер Telegram. Также мужчина переводил деньги на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, оказавшего помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, — сказано в сообщении.

До этого появилась информация, что сотрудники ФСБ задержали в Выборге 73-летнего военного пенсионера за посты в социальных сетях. По информации источников, у мужчины на странице нашли минимум две публикации, в которых он призывал российских военных сдаваться в плен. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к деятельности против безопасности российского государства.

