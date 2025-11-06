Сроки освобождения Купянска и Покровска: новости СВО вечером 6 ноября

Армия России продолжает наступать на большинстве направлений спецоперации, сообщают СМИ и военкоры, вот-вот будут взяты важнейшие для ВСУ Купянск и Покровск (Красноармейск). Какова ситуация на фронтах СВО, когда ВСУ потеряют свои крупнейшие логистические узлы в Донбассе и Харьковской области?

Ситуация на фронтах СВО вечером 6 ноября

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что ВСУ стягивают в Степногорск и Приморское дополнительные силы, в том числе спецназ ГУР, однако у ВС РФ там есть тактические успехи. В районе Орехова продолжаются позиционные бои.

«На Гуляйпольском направлении ВС РФ практически вытеснили противника на западные окраины Успеновки. Между Алексеевкой и Новоалександровкой ВС РФ пробивают оборону противника в сторону сел Тихое и Коломийцы. Также бои идут в районе Орестополя. Из Ивановки наши штурмовики продвигаются на запад в сторону Гавриловки и постепенно выбивают ВСУ из опорников к северу от села. В южной части Новопавловки тяжелые бои», — говорится в публикации.

По информации политика, на Красноармейском (Покровском) фронте ВС РФ фактически выбили противника с территории Динасового завода — последнего крупного укрепрайона ВСУ в северо-восточной части города. За сутки наши войска отбили 13 попыток врага пробиться в город со стороны Гришино. Трижды противник пытался пробиться в сторону Родинского. В Димитрове более понятна линия соприкосновения, и противник оказывает ожесточенное сопротивление. ВСУ собирают ударный кулак в районе Белицкого, чтобы попытаться со стороны Родинского деблокировать Красноармейск. В западной части Родинского идут бои, прорыва со стороны врага наши войска не допустили», — пишет Царев.

Согласно его сведениям, в Константиновке идут локальные столкновения, в целом на направлении продолжаются бои в Иванополье и Плещеевке, где у противника остаются очаги сопротивления. На Северском направлении ВС РФ теснят противника в Звановке, а в Ямполе ВСУ пытаются удержаться в южной части поселка.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«На Краснолиманском участке ВС РФ штурмуют Дробышево и стараются закрепиться в северной части Ярового, а также обойти этот поселок лесами с запада. Есть тактические успехи в районе Ставков, в Масляковке, а у восточных окраин Красного Лимана позиционные бои. На Купянском направлении ВСУ в течение нескольких дней пытаются контратаковать в районе Московки, Радьковки, Моначиновки, но завязли в нашей обороне. Дронщики и артиллерия наносят противнику большие потери, уничтожают бронетехнику, орудия и автомобили. На плацдарме в районе Двуречанского ВС РФ продвинулись до 700 метров», — пишет Царев.

Тем временем на Харьковском участке бои в районе Рубежанского шоссе в южной части Волчанска, а близ Синельниково ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии выбивают противника из опорных пунктов в лесу.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Когда ВС РФ освободят Покровск и Купянск

Минобороны РФ сообщило со ссылкой на командира штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, что армия России освободит восточную часть Купянска в течение ближайших пяти дней. По словам военнослужащего, ВС России осталось зачистить порядка полусотни строений.

«В восточной части города осталось освободить менее 50 строений. Дожимаем врага, в течение ближайших пяти дней поставленную задачу по освобождению восточной части Купянска выполним», — рассказал военнослужащий.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

По словам Ловца, ВСУ пытаются сопротивляться, но 6 ноября российским бойцам удалось ликвидировать восемь украинских солдат, освободить семь зданий и завершить зачистку комбикормового завода.

В свою очередь командир штурмового отряда ВС России с позывным Лаврик сообщил ТАСС, что российские войска в течение ближайшей недели возьмут Купянск полностью под контроль. По его словам, за последние сутки группировка ВС РФ «Запад» взяла под контроль 25 зданий.

«Настроение боевое, задачу выполним», — сказал боец.

«Военная хроника» в свою очередь со ссылкой на украинские источники пишет, что Покровск будет полностью взят российской армией в ближайшие 48–72 часа.

«В городе тем временем идут стабилизационные мероприятия и зачищаются северные и северо-западные окраины. Большая часть оставшихся подразделений ВСУ, похоже, откатилась в Гришино. Оттуда, если верить некоторым поступающим сведениям с украинской стороны, будет повторная попытка наката на город с целью выбить РФ и хотя бы на время отсрочить взятие города», — говорится в публикации.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

