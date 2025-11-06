Российские школьники подсели на наркотик из Азии? О чем речь, опасные орехи

Российские школьники пристрастились к опасному ореху, который оказывает психоактивное воздействие на организм, сообщил Telegram-канал Baza. Чем опасен заморский орех, почему его до сих пор не запретили?

Что известно об орехе, который покупают школьники

По данным канала, речь идет о бетельном орехе (бинлане), который стал популярен среди подростков из-за «опьяняющего» эффекта. Покупают его на маркетплейсах и в индийских магазинах, где цена не превышает одной тысячи рублей.

Как отмечается, бинлан действует на нервную систему как нейростимулятор за счет психоактивного вещества ареколина. Оно способно вызывать жар, помутнение сознания и привыкание.

Кроме того, употребление ореха связано с повышенным риском развития рака ротовой полости. В ряде азиатских стран — включая Тайвань и Китай — власти уже ограничили рекламу и продажу продукта из-за роста подобных заболеваний.

Официальных комментариев от властей о распространении этого ореха среди школьников пока не было. Также нет информации, чтобы он был запрещен в России.

Нарколог Василий Шуров заявил NEWS.ru, что бинлан представляет серьезную угрозу для здоровья подростков.

«Это тонизирующий психостимулятор. Там действующее вещество ареколин. Он взаимодействует и с никотиновыми, и с мускариновыми рецепторами в головном мозге. Поэтому могут возникать брадикардия, снижение давления, гиперсаливация, нарушение сознания, галлюцинации. Отравиться можно до очень серьезных последствий, особенно подросткам, которым очень легко передозироваться психотропными веществами в силу природного любопытства и отсутствия зрелой системы контроля за поведением», — отметил Шуров.

Чем опасен орех бетеля

Согласно данным из открытых источников, жители некоторых азиатских стран действительно жуют бетель.

Среди симптомов употребления бетеля:

красный или кирпичный цвет зубов и десен, напоминающий воспаление;

сужение зрачков;

нарушение сердечного ритма;

зависимый может начать вести себя неадекватно: отвечать невпопад, задавать странные вопросы;

нездоровое усиление эмоций.

Среди последствий употребления бетеля:

чернеют и портятся зубы;

появляются воспалительные заболевания десен, кровоточивость;

со временем развивается наркотическая зависимость;

у человека появляется неприятный запах изо рта;

нарушение функции органов ЖКТ;

начинаются мигрени;

появляется риск развития злокачественных образований ротовой полости.

«Люди, которые жуют этот так называемый орех, имеют практически обожженного цвета губы, ярко красную полость рта и ярко красную слюну. Все это связано с определенными химическими молекулами, которые там находятся», — отметила гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Почему бетельный орех еще не запретили

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила NEWS.ru, что для запрета ореха нужно официальное заключение, только тогда его можно внести в запретительный реестр.

«Если действительно в орехе содержатся наркотические вещества, если это опасно для здоровья, то тогда, конечно, нужно вносить в реестр запрещенных продуктов и запрещать к продаже не только для детей, но и взрослых. Поэтому здесь необходимо заключение соответствующей инстанции. С данной просьбой мы обратимся в Роспотребнадзор», — пояснила Волынец.

Механизм запрета уже отработан на примере других опасных смесей, однако производители часто находят лазейки в законодательстве — недобросовестные бизнесмены могут видоизменять формулу продукта, чтобы обойти запреты.

«Когда [формула] меняется, то воздействие вещества остается прежним или даже усиливается. То есть здесь закон менять не надо, здесь нужно после проведения экспертизы признать, действительно ли эти бетельные орехи содержат эти запрещенные вещества», — заключила Волынец.

