Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные

Синоптики озвучили прогнозы на текущую неделю в российской столице. Правда ли апрельское тепло сдует зимней вьюгой, какая погода ожидается в Москве в выходные 8–9 ноября?

Температура на этой неделе в Московском регионе напоминает апрельскую, ее показатели превышают климатическую норму на шесть градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве супертеплая погода до субботы включительно, отклонение от нормы составляет шесть градусов. Такая среднесуточная температура бывает в середине апреля. Совершенно необычная весенняя погода», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, ситуация обусловлена перемещением воздушных масс из акватории Атлантического океана. Существенных осадков не ожидается, но небольшие дожди возможны.

«Метеовести» обещают в субботу, 8 ноября, небольшие дожди при температуре воздуха плюс 8–10 градусов, что на 5–6 градусов выше средних многолетних показателей. На градус ниже столбики термометров опустятся в воскресенье.

На сайте мэра Москвы утверждается, что суббота, 8 ноября, пройдет без существенных осадков; днем — плюс 5–10 градусов, ночью — от 1 до 6 градусов.

Когда апрельское тепло сменится зимней вьюгой

Погода в Москве вернется к климатической норме со второй декады ноября: температура будет отрицательной ночью и частично даже днем, заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом серьезных осадков пока не предвидится, подчеркнула она.

«Погода будет сопротивляться повышенному атмосферному давлению, при котором, как правило, значимых осадков не ожидается», — пояснила синоптик.

Однако в воздухе могут появляться снежинки при отрицательных температурах, но говорить о формировании снежного покрова в начале второй декады ноября пока преждевременно, подчеркнула Позднякова.

Снежный покров может установиться ближе к 20-м числам ноября — между 21-м и 28-м. Мокрый снег, который быстро растает, может выпасть уже к 15 ноября. Именно в этот день существует вероятность осадков, отметила специалист.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что формирование снежного покрова начнется в Москве с 13 ноября. К третьим выходным месяца он может достигнуть трех — пяти сантиметров. По словам синоптика, текущая неделя останется теплой, после чего последует резкое похолодание с переходом дождей в мокрый снег.

«Столбики термометров устремятся к нулевой отметке. <...> С 13 ноября московская земля станет постепенно „белеть“», — указал Тишковец.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин отметил, что с 11 ноября в ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 1–3 градусов.

«В течение ближайших шести-семи дней похолодает, и столбик термометра опустится до минус 2–5 градусов. С 19 ноября в дневные часы температура будет опускаться до минус 3 градусов», — заявил он.

По словам Ильина, ночные морозы ожидаются до 17 ноября, после чего в столицу может вернуться волна более теплого воздуха. Настоящей зимней вьюги пока не ожидается.

