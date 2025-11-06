Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России

Сегодня, 6 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, на Сахалине и в других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 6 ноября

По данным мониторингового сайта «Сбой.рф», жалобы на сбои мобильного интернета поступают из десятков регионов. Как утверждают абоненты, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Больше всего жалоб за сутки поступило от абонентов МТС. Сообщения регистрируются из Москвы — 23%, с Сахалина — 22%, из Краснодарского края — 11%, Амурской области — 8%, Приморского края — 4%, Башкирии, Республики Саха, Бурятии, Кузбасса, Хабаровского края, Челябинской, Саратовской, Иркутской, Ульяновской областей — по 3%, Чувашии, Татарстана, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Кировской и Свердловской областей — по 1%.

Сообщения о сбоях мобильного интернета поступают и от абонентов других операторов. Сбои регистрируются в Москве, Ростовской области, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Иркутской, Архангельской, Вологодской, Новосибирской областях.

Почему не работает мобильный интернет 6 ноября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мобильный интернет может не работать, когда объявлен режим «Беспилотная опасность». Власти российских регионов зачастую предупреждают об угрозе атаки БПЛА и возможном понижении качества сигнала сети. Мера принимается в целях обеспечения безопасности населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Так, вечером 5 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об угрозе атаки беспилотников. Позднее на территории региона был введен план «Ковер» — аэропорт не принимал и не выпускал суда. Об отмене предупреждений стало известно утром 6 ноября.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил Мельниченко.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.

Четыре БПЛА ликвидировали над территорией Ростовской области, по три и два — над Белгородской и Орловской областями. По одному беспилотнику сбили над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил ночью 6 ноября об отражении системой ПВО массированной атаки украинских БПЛА на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. Также был поврежден многоквартирный дом, пострадали остекления соседних зданий.

Можно ли вернуть деньги за тариф из-за сбоев

Чтобы получить перерасчет абонентской платы, пользователь должен самостоятельно зафиксировать факт сбоя в работе мобильного интернета и в индивидуальном порядке обратиться к оператору с заявлением о возврате средств.

При этом в пресс-службе оператора «Мотив» отметили, что не рассматривают вопрос о компенсации, поскольку ограничения чаще всего носят кратковременный характер и клиенты не несут потерь.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

«Эти ограничения носят кратковременный характер. В это время абоненты не расходуют оплаченный интернет-трафик, который при своевременном списании абонентской платы переносится на следующий месяц. Клиенты не несут дополнительных расходов, поэтому мы не рассматриваем вопрос о компенсации», — пояснили в пресс-службе оператора.

