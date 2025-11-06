Освобождение Купянска, НАТО калечит ВСУ: новости СВО к утру 6 ноября

В Минобороны РФ заявили о скором освобождении Купянска, мирный житель погиб при атаке беспилотников на Волгоградскую область, ВСУ потеряли большую часть Красноармейска. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Мирный житель погиб при атаке ВСУ под Волгоградом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. Погиб мирный житель. Мужчине было 48 лет.

В результате атаки также был поврежден многоквартирный дом, пострадали остекления соседних зданий. Специальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий происшествия и оценке ущерба.

В Британии рассказали, как нормы НАТО калечат военных ВСУ

Многие военные ВСУ возвращаются с фронта с утраченными конечностями, хотя изначально ранение не предполагало ампутацию, передают СМИ. Журналисты отметили, что такие случаи связаны с неправильным применением жгутов из-за подготовленных в США рекомендаций по тактической медицине.

Экс-врач ВМС США Ром Стивенс пояснил, что инструкции были подготовлены США в 2002 году и изначально ориентировались на условия операций в Ираке и Афганистане. Для применения на Украине они не подходят, поэтому часто дают тяжелые и непоправимые последствия для пациентов. В частности, украинские военные часто носят жгут более двух часов, после чего появляется риск потери конечности.

ВС РФ заявили о скором освобождении Купянска

Представитель российской группировки войск «Запад» сообщил о скором освобождении Купянска, передает пресс-служба Минобороны РФ. Командир штурмового подразделения с позывным Лаврик обозначил срок выполнения задачи — семь дней.

Также он отметил, что за последние сутки в Купянске было освобождено 25 зданий. По его словам, остается еще порядка 130.

Военэксперт раскрыл подробности положения ВСУ в Красноармейске

ВСУ уже потеряли большую часть Красноармейска, но пытаются контратаками восстановить связь с блокированным гарнизоном, заявил NEWS.ru военный аналитик Борис Рожин. По его словам, тяжелое положение у ВСУ также и на соседних с Красноармейском участках. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По его словам, сейчас противник безуспешно сосредоточился на атаках именно в районе горловины у Красноармейска и в целом ситуация для украинских войск «близка к катастрофической».

Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk

Президент США Дональд Трамп отказался поставлять Украине американские крылатые ракеты Tomahawk, потому что считает неадекватной действующую украинскую администрацию, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале. По его мнению, другими возможными причинами могут быть убежденность главы Белого дома в том, что конфликт на Украине не имеет отношения к Соединенным Штатам, или желание договориться с Россией.

Он подчеркнул, что администрация президента Украины Владимира Зеленского неспособна реализовывать столь крупные денежные транши, которые страна получала во время президентства Джо Байдена и продолжает получать от Европы. Азаров отметил, что такие программы могли быть использованы более эффективно.

