Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 04:52

Командир рассказал об успехах ВС РФ в Купянске

Командир Лаврик заявил, что «Запад» за сутки зачистил 25 зданий в Купянске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военные группировки «Запад» за последние сутки в Купянске освободили 25 зданий, заявил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик. По его словам, остается еще порядка 130, передает пресс-служба Минобороны РФ.

В западной части мои бойцы продвинулись по трем улицам, освободив 16 зданий. По улице Первой Западной — девять, Левадный въезд — четыре и на Синьковской — три дома. Наши соседи тоже неплохо действуют, освободили еще девять зданий на комбикормовом заводе. Продолжаем продвигаться на правом берегу, — отметил он.

Ранее бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ из окружения к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой. Было уничтожено 14 военнослужащих 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил командующим группировками российской армии продолжить задачи военной спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом. Он также указал на успехи в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, где удалось взять в кольцо крупные силы противника.

ВС РФ
военные
Купянск
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал, какая часть России уже покрыта снегом
Очень вкусный омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут
Названы главные процедуры для коррекции тона и цвета лица
Евросоюз поддержал присоединение Украины к оборонному фонду
«Как тебе круто»: Сергей Лазарев похвалил новый имидж Влада Топалова
Украинцы в Польше столкнулись с растущей волной нападений
Панжинский назвал главные проблемы лыжных гонок в России
Россиян предупредили о серьезных последствиях перехода на сахарозаменители
Мировые цены на говядину побили исторический максимум с 1960 года
В США введут ограничения на авиаперевозки из-за шатдауна
Дело о хищении 16 млрд в Московском индустриальном банке направили в суд
«Не покажут в рекламе»: врач раскрыла, как на самом деле надо чистить зубы
Азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
Овечкин снова вписал свое имя в историю голов НХЛ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 ноября
В Роскачестве рассказали об эффективности офисных ритуалов
Командир рассказал об успехах ВС РФ в Купянске
Атака ВСУ на Волгоград ночью 6 ноября: взрывы, разрушения, погибшие
Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
Более тысячи тонн российского зерна отправили в Армению новым маршрутом
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.