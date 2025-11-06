Командир рассказал об успехах ВС РФ в Купянске Командир Лаврик заявил, что «Запад» за сутки зачистил 25 зданий в Купянске

Военные группировки «Запад» за последние сутки в Купянске освободили 25 зданий, заявил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик. По его словам, остается еще порядка 130, передает пресс-служба Минобороны РФ.

В западной части мои бойцы продвинулись по трем улицам, освободив 16 зданий. По улице Первой Западной — девять, Левадный въезд — четыре и на Синьковской — три дома. Наши соседи тоже неплохо действуют, освободили еще девять зданий на комбикормовом заводе. Продолжаем продвигаться на правом берегу, — отметил он.

Ранее бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ из окружения к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой. Было уничтожено 14 военнослужащих 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил командующим группировками российской армии продолжить задачи военной спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом. Он также указал на успехи в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, где удалось взять в кольцо крупные силы противника.