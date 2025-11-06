Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 02:39

Российские военные заявили о скором освобождении Купянска

Командир Лаврик: бойцы группировки «Запад» освободят Купянск в течение недели

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Представитель российской группировки войск «Запад» сообщил о скором завершении операции в Купянске, передает пресс-служба Минобороны РФ. Командир штурмового подразделения с позывным Лаврик обозначил срок выполнения задачи — семь дней.

Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение боевое, задачу выполним, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что вся логистика частей ВСУ в районе Купянска перерезана, Киев вынужденно пытается снабжать блокированные в городе войска по воздуху сбросами с дронов. Он отметил, что части ВСУ в Купянске оказались на разных берегах реки Оскол, что создает им дополнительные трудности для организации снабжения и маневра. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого президент Украины Владимир Зеленский скрывал правду о положении дел на фронте. Он делал это, чтобы продолжать получать материальную помощь от Запада. Состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается.

