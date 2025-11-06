Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 03:20

В Британии рассказали, как нормы НАТО калечат военных ВСУ

The Telegraph: нормы НАТО привели к массовым ампутациям у военных ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Многие военные ВСУ возвращаются с фронта с утраченными конечностями, хотя изначально ранение не предполагало ампутацию, передает издание The Telegraph. Журналисты отметили, что такие случаи связаны с неправильным применением жгутов из-за подготовленных в США рекомендаций по тактической медицине.

Экс-врач ВМС США Ром Стивенс пояснил, что инструкции были подготовлены США в 2002 году и изначально ориентировались на условия операций в Ираке и Афганистане. Для применения на Украине они не подходят, поэтому часто дают тяжелые и непоправимые последствия для пациентов. В частности, украинские военные часто носят жгут более двух часов, после чего появляется риск потери конечности.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) творят беспредел, из-за которого умирают жители страны. Он также призвал реформировать систему рекрутинга в стране.

Тем временем депутат Верховной рады Татьяна Черновол рассказала, что в украинской армии карьеру строят «мясники» — офицеры, воспринимающие солдат как расходный материал. Она пояснила, что такие командиры готовы жертвовать живой силой ради выполнения задач, не считаясь с потерями. Такие командиры, по ее словам, быстро растут в званиях, но теряют связь с подчиненными.

ВСУ
Украина
США
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ на Волгоград ночью 6 ноября: взрывы, разрушения, погибшие
Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
Более тысячи тонн российского зерна отправили в Армению новым маршрутом
Юрист ответил, как общепиту соблюдать новые правила выдачи кассовых чеков
Появились новые подробности о послании президента Федеральному собранию
Названы главные преимущества дома перед квартирой
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Стало известно о массированной атаке ВСУ на Волгоградскую область
«Прошлогодние идеи»: военэксперт о бесполезности срочных контрактов в ВСУ
Детские сим-карты: зачем их могут ввести, все плюсы и минусы
Еще два российских аэропорта приостановили свою работу
Ночное небо Москвы озарила таинственная вспышка
Три российских аэропорта начали работать в особом режиме
Россиянам объяснили, являются ли сплетни на работе грехом
В Британии рассказали, как нормы НАТО калечат военных ВСУ
Россиянам объяснили, как выявить утечку газа в домашних условиях
Не только «Искандеры»: у РФ готов ответ НАТО на блокаду Калининграда
«Зенит» проиграл «Динамо» спустя 18 матчей без поражений дома
Трамп заявил, что Путин 10 лет пытался урегулировать кризис на Украине
Российские военные заявили о скором освобождении Купянска
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.