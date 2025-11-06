В Британии рассказали, как нормы НАТО калечат военных ВСУ The Telegraph: нормы НАТО привели к массовым ампутациям у военных ВСУ

Многие военные ВСУ возвращаются с фронта с утраченными конечностями, хотя изначально ранение не предполагало ампутацию, передает издание The Telegraph. Журналисты отметили, что такие случаи связаны с неправильным применением жгутов из-за подготовленных в США рекомендаций по тактической медицине.

Экс-врач ВМС США Ром Стивенс пояснил, что инструкции были подготовлены США в 2002 году и изначально ориентировались на условия операций в Ираке и Афганистане. Для применения на Украине они не подходят, поэтому часто дают тяжелые и непоправимые последствия для пациентов. В частности, украинские военные часто носят жгут более двух часов, после чего появляется риск потери конечности.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) творят беспредел, из-за которого умирают жители страны. Он также призвал реформировать систему рекрутинга в стране.

Тем временем депутат Верховной рады Татьяна Черновол рассказала, что в украинской армии карьеру строят «мясники» — офицеры, воспринимающие солдат как расходный материал. Она пояснила, что такие командиры готовы жертвовать живой силой ради выполнения задач, не считаясь с потерями. Такие командиры, по ее словам, быстро растут в званиях, но теряют связь с подчиненными.