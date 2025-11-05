Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 14:17

Во Франции признали безвыходное положение ВСУ в Красноармейске

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Подразделения Вооруженных сил Украины в Красноармейске в Донецкой Народной Республике, окруженные российскими войсками, оказались в безвыходном положении, пишет французская газета Le Monde. Опрошенные изданием военные критикуют командование ВСУ за ошибки и провалы, которые привели армию в такое положение. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Битва за Покровск вступает в завершающую фазу. Русская пехота продвигается внутри города, одного из последних крупных населенных пунктов в регионе. Изменение тактики Москвы, заключающееся в уничтожении украинской логистики, приносит плоды <…> и ставит силы Киева в безвыходное положение, — говорится в материале.

Один из офицеров ВСУ рассказал изданию, что Красноармейск, если учитывать его размер, якобы мог держаться еще какое-то время, однако ошибки украинского руководства привели к тому, что падение города — вопрос нескольких «дней, максимум двух недель».

Ранее сообщалось, что российские войска, действующие под Красноармейском, лишили окруженные подразделения ВСУ терминалов системы спутникового интернета Starlink. Такие результаты напрямую указывают на технологическое превосходство ВС РФ.

