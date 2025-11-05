Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Разработчик «Теней» раскрыл, чего лишились ВСУ под Красноармейском

Российские войска под Красноармейском лишили ВСУ терминалов Starlink

Российские войска, действующие под Красноармейском (украинское название — Покровск), лишили окруженные подразделения ВСУ терминалов системы спутникового интернета Starlink, сообщили в компании — разработчике российского детектора дронов «Тень». Там подчеркнули, что такие результаты напрямую указывают на технологическое превосходство ВС РФ, передает ТАСС.

Подобная ситуация наблюдается <…> у подразделений, оказавшихся в оперативном окружении на Покровском направлении. И это показатель того, что технологическое превосходство и координация наших подразделений приносят реальные результаты на линии боевого соприкосновения, — рассказали в компании.

Эксперты обратили внимание, что Starlink — ключевой инструмент ВСУ для связи и координации на фронте, потеря которых полностью парализует управление. Без устойчивой связи подразделения противника теряют возможность действовать слаженно.

Как пояснили разработчики, большую роль в выявлении и блокировке каналов связи играют современные средства радиомониторинга, включая детекторы дронов «Тень V4». Эти системы в комплексе с оборудованием радиоэлектронной борьбы эффективно перекрывают противнику воздушные маршруты доставки комплектующих, аккумуляторов и боеприпасов, лишая его не только средств связи, но и каналов снабжения.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает правду о положении дел на фронте. Он делает это, чтобы продолжать получать материальную помощь от Запада. Состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается.

Россия
СВО
Украина
ДНР
Красноармейск
