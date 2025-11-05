Красноармейску осталось продержаться около двух недель, Зеленский продолжает фальшивить, ВСУ покинули Сумскую область и продолжают сдаваться в плен. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 5 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Крах Красноармейска и врунишка Зеля

Солдаты ВСУ попали в ловушку между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Родинским. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, противник намеревался атаковать российские позиции, но вместо этого оказался в огневом мешке.

«Их запустили в определенный квадрат, а выйти уже не дали. Их просто уничтожили», — поделился Кимаковский.

Французская газета Le Monde сообщает, что украинские военные подразделения в Красноармейске находятся в критическом положении. По информации издания, опрошенные военнослужащие ВСУ возлагают вину на командование за допущенные просчеты, которые привели к тяжелой ситуации. Падение города, как говорят сами бойцы, произойдет в течение «нескольких дней, максимум — двух недель».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Битва за Покровск вступает в завершающую фазу. Русская пехота продвигается внутри города, одного из последних крупных населенных пунктов в регионе, оставшихся под контролем Киева. Изменение тактики Москвы, заключающееся в уничтожении украинской логистики, приносит плоды <…> и ставит силы Киева в безвыходное положение», — говорится в материале.

Вместе с тем подразделения под Красноармейском лишились доступа к спутниковому интернету Starlink, сообщили в компании — разработчике российского детектора дронов «Тень». Его отключение резко снижает управляемость украинских подразделений, нарушает их взаимодействие и снижает боеспособность. Таким образом, управление бригадами оказалось полностью парализовано.

«Подобная ситуация наблюдается <…> у подразделений, оказавшихся в оперативном окружении на Покровском направлении. И это показатель того, что технологическое превосходство и координация наших подразделений приносят реальные результаты на линии боевого соприкосновения», — рассказали в компании.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук уверен: украинский президент Владимир Зеленский намеренно врет о ситуации в Красноармейске. Таким образом он пытается поддержать красивую картинку, чтобы сохранить западное финансирование.

«Реальная ситуация наркофюрера совершенно не интересует, его интересует красивая телевизионная картинка, которая обеспечит ему новые потоки денег», — написал Медведчук.

Солидарны с этим мнением и в Минобороны РФ. Там считают, что Зеленский скрывает правду о положении дел на фронте ради того, чтобы продолжать получать материальную помощь от Запада. Там также добавили, что состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается.

Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

ВСУ де-факто сдают Сумщину

На Сумском направлении, в свою очередь, видно существенное ослабление со стороны командования ВСУ. По словам военного эксперта Олега Иванова, подкрепления сюда больше не поступают, а существующие силы частично перераспределяются.

«Очевидно, что Сумское направление сейчас не является приоритетным для Украины. Хотя бои ведутся достаточно серьезные и жесткие, но дополнительные резервы сюда не перебрасываются, их даже частично забирают для участия [в боях] на других, более серьезных направлениях», — сказано в его сообщении.

Иванов напомнил, что еще летом ВСУ предпринимали попытки наступления в районе Кондратовки. Однако они обернулись тяжелыми потерями для украинской стороны, особенно в штурмовых подразделениях.

А в селе Гоптовка Харьковской области российские войска ликвидировали расчет беспилотников 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, включая командира подразделения. Источник в силовых структурах рассказал, что удар был точным и привел к уничтожению вражеской группы операторов БПЛА. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Как сообщает американский журнал The National Interest, войска Украины несут катастрофические потери бронетехники, а западные поставки не покрывают даже трети потребностей. Многие подразделения имеют всего две — шесть боевых машин вместо полноценного парка. Главными причинами разгрома стали: уничтожение техники российскими беспилотниками, массированные удары ПТРК и артиллерии и фактическая беззащитность устаревших украинских танков.

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

Особое внимание уделяется провалу интеграции западной помощи: из 178 переданных Германией танков Leopard 1 за два года в строй ввели лишь единицы. Вместе с тем, как пишет TNI, Россия продолжает наращивать количество танков и дронов на фронте.

Бойцы ВСУ отворачиваются от Киева

Тем временем ВСУ продолжают массово сдаваться в плен. Так, группа военных 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в Днепропетровской области. Пленные поблагодарили российских военных за спасение и заявили, что их бросили на передовую без подготовки, оружия и снабжения.

Снайперы разведподразделения 25-й армии Западной группировки войск также взяли в плен украинского разведчика — бойца с позывным Кольт. Он утверждал, что только недавно прибыл на передовую и «не успел поучаствовать в боях», однако, по словам российского военнослужащего, его опытная маскировка и поведение указывали на принадлежность к диверсионно-разведывательной группе.

Бывший военнослужащий ВСУ с позывным Боб, который сейчас находится на стороне российских сил в составе добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря, заявлял, что граждане Украины недовольны действиями властей, которые ведут к геноциду украинского народа. По его словам, затягивание конфликта превращается в трагедию для населения страны.

