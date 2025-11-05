Граждане Украины недовольны действиями властей, которые ведут к геноциду украинского народа, заявил бывший военнослужащий ВСУ с позывным Боб, который сейчас воюет на стороне российских сил в составе добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря. По его словам, затягивание конфликта превращается в трагедию для населения страны, сообщает ТАСС.

Отношение к существующей власти на Украине очень отрицательное в силу того, что люди видят, что происходит, куда мы движемся, к чему ведет затягивание этой войны. Это практически можно назвать геноцидом народа, — отметил Боб.

Представители киевского режима, по его мнению, сознательно разрушают страну и приносят страдания собственному народу, руководствуясь личными интересами.

Ранее боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным Фартовый заявил, что инструкторы ВСУ из США и Канады обладают низкой квалификацией. По его словам, проходя срочную службу в Советской армии, он знал гораздо больше, чем они. Фартовый отметил, что иностранные инструкторы, которые обучали бойцов ВСУ, не знали даже, как правильно держать автомат в окопе, и совершали опасные ошибки.