Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 09:32

Бывший солдат ВСУ обвинил Киев в геноциде украинского народа

Бывший боец ВСУ Боб: действия Киева ведут к геноциду украинского народа

ВС Украины ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Граждане Украины недовольны действиями властей, которые ведут к геноциду украинского народа, заявил бывший военнослужащий ВСУ с позывным Боб, который сейчас воюет на стороне российских сил в составе добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря. По его словам, затягивание конфликта превращается в трагедию для населения страны, сообщает ТАСС.

Отношение к существующей власти на Украине очень отрицательное в силу того, что люди видят, что происходит, куда мы движемся, к чему ведет затягивание этой войны. Это практически можно назвать геноцидом народа, — отметил Боб.

Представители киевского режима, по его мнению, сознательно разрушают страну и приносят страдания собственному народу, руководствуясь личными интересами.

Ранее боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным Фартовый заявил, что инструкторы ВСУ из США и Канады обладают низкой квалификацией. По его словам, проходя срочную службу в Советской армии, он знал гораздо больше, чем они. Фартовый отметил, что иностранные инструкторы, которые обучали бойцов ВСУ, не знали даже, как правильно держать автомат в окопе, и совершали опасные ошибки.

геноцид
Украина
Россия
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд помог жене погибшего на СВО бойца получить выплату в 1,5 млн рублей
В МАГАТЭ заявили о сохранении запасов урана в Иране после ударов США
В ГД рассказали, что изменится после принятия закона о цифровых платформах
Новосибирец помог мошенникам обворовать шесть человек
Депутат резко высказался о вечеринке с детьми-«чертями» в Рыбинске
МВД: задержанный за госизмену москвич пытался попасть на Украину
В регионе России устроили афтепати с песней со строчками из гимна Украины
Самолет с солистом ДДТ экстренно приземлился в Белграде
Россиянин уже полтора года доказывает, что он живой
Суд поставил точку в деле Шлосберга
Фальшивые ДТП участились в четырех российских регионах
Карьерный эксперт объяснил, как вернуться к работе после долгих выходных
Раскрыта связь главы британской разведки МИ-6 с Украиной
Россиянам объяснили, как постоянный мороз влияет на психику
Жительница Новосибирской области пострадала при взрыве бытового газа
Российские военные спасли офицера ВСУ от его же сослуживцев
Более 10 детей из России и Белоруссии попали в «расстрельный» список Киева
Быстрая горчица без консервантов: готовим из подручных ингредиентов
США захотели снять санкции с президента одной ближневосточной страны
В Венесуэле приняли план перехода к вооруженной борьбе против США
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.