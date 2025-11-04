Инструкторы из США и Канады обладают низкой квалификацией, заявил РИА Новости боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным Фартовый. По его словам, проходя срочную службу в Советской армии, он знал гораздо больше, чем они.

Были инструкторы зарубежные — из Америки, из Канады. Я, когда был в (Советской. — NEWS.ru) армии на срочной службе, знал больше, чем они, — сказал он.

Он отметил, что иностранные инструкторы, которые обучали бойцов ВСУ, не знали даже как правильно держать автомат в окопе и совершали опасные ошибки. Также он подчеркнул, что у многих мобилизованных в ВСУ отсутствует базовый опыт и дисциплина, и демонстрационные занятия иностранных наставников не всегда могут восполнить этот недостаток.

Ранее армии России при помощи авиабомбы ФАБ-3000 удалось уничтожить высокопоставленных офицеров 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. В момент прилета они находились в командном пункте. Среди ликвидированных также числятся иностранные инструкторы. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.