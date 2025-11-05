Сумское направление перестало быть приоритетным для ВСУ, сообщил ТАСС военный эксперт Олег Иванов. Он отметил, что дополнительные украинские резервы более не перебрасываются на данный участок фронта, а существующие силы частично перераспределяются.

Очевидно, что Сумское направление сейчас не является приоритетным для Украины. Хотя бои ведутся достаточно серьезные и жесткие, но дополнительные резервы сюда не перебрасываются, их даже частично забирают для участия на других, более серьезных направлениях, — сказано в сообщении.

По словам эксперта, несколько месяцев назад ВСУ активно пытались развить наступление в районе села Кондратовка. Однако существенных успехов достигнуть не удалось, а штурмовые подразделения понесли значительные потери.

Ранее снайперы-разведчики разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки взяли в плен украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Украинский солдат уверял, что «совсем недавно попал на фронт и не воевал», однако эти слова звучат неубедительно, отметил боец с позывным Кольт.