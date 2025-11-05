Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 13:41

В США сообщили о проблеме ВСУ с танками

TNI: Украина теряет бронетехнику быстрее, чем получает

Фото: Конопатов Юрий/NEWS.ru

Украина очень быстро теряет бронетехнику, а поставки танков из стран НАТО не успевают компенсировать потери, сообщает The National Interest. Согласно информации издания, только 20% украинских танков в настоящее время находятся в состоянии боевой готовности, тогда как многие подразделения располагают всего двумя — шестью машинами вместо полного парка.

В материале говорится, что основной причиной потерь стали российские беспилотники, противотанковые ракеты и артиллерия. Как отмечает издание, даже старые танки стали легкой добычей, а ВСУ вынуждены держать технику подальше от передовой. Проблемы усугубляются сложностями с интеграцией западной техники — например, большинство из 178 поставленных немецких Leopard 1 так и не были введены в строй за два года, сообщили аналитики.

Эксперты TNI подчеркнули, что Россия продолжает наращивать количество танков и дронов на фронте, тогда как Украина сталкивается с критической нехваткой техники, что ставит под вопрос способность ВСУ сдерживать российское наступление.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что реальность показывает невозможность бесконечного конфликта с РФ. По его словам, это грозит крахом экономик европейских стран. Он отметил, что подход, ориентированный на конфронтацию с Москвой, принесет Европе лишь потери.

танки
Украина
ВСУ
НАТО
