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08 июля 2025 в 16:59

Глава Чехии назвал главное последствие конфликта с Россией

Президент Чехии: конфликт с Россией грозит катастрофой для экономики Европы

Петр Павел Петр Павел Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реальность показывает невозможность бесконечного конфликта с Россией, заявил президент Чехии Петр Павел в беседе с Би-би-си. По его словам, это грозит крахом экономик европейских стран.

Он отметил, что подход, ориентированный на конфронтацию с Москвой, принесет Европе лишь потери. Чешский президент не исключил, что после урегулирования украинского кризиса, возможно, Прагой будет рассмотрен вопрос о сотрудничестве с РФ. Павел добавил, что страны Европы и Россия, вероятно, смогут обсудить дела, «которые мы ранее вели».

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что страна готова сражаться с Россией в рядах НАТО, но все еще существуют риски, связанные с ее боеготовностью. Так он ответил на вопрос депутата Фреда Томаса о том, смогут ли ВС Британии защитить восточный фланг Альянса.

Тем временем сообщалось, что Польша и страны Прибалтики массово укрепляют границы и выходят из международных соглашений, заявляя о вероятности вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы. В частности, в Литве говорят об угрозе столкновения уже в 2028 году и выделяют сотни миллионов евро на минные поля, бункеры и оборонительные рубежи.

Петр Павел
Чехия
Россия
Европа
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